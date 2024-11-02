Squid Game’in yeni fragmanını yayınladı. Tüm gözler o tarihte

02 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 14:15

Netflix’in, popüler dizisi Squid Game’in merakla beklenen 2. sezon fragmanı izleyicilerle buluştu. İlk gösterimi, Avrupa’nın en büyük çizgi roman festivali olan Lucca Comics and Games’te gerçekleşen fragman, hayranlara yeni sezona dair ipuçları verdi.

İtalya’nın Lucca kentinde düzenlenen Lucca Comics and Games etkinliğe dizinin başrol oyuncuları Lee Jung-jae ve Wi Ha-jun ile yönetmen Hwang Dong-hyuk da katılırken, Squid Game’in fragmanı yeni sezon heyecanını bir üst seviyeye taşıdı.

Hwang Dong-hyuk’un eseri olan ve 2021’de yayımlandığından beri tüm dünyada yankı uyandıran Squid Game, yalnızca 12 gün içinde platformun en popüler dizisi olmayı başardı.

İngilizce olmayan yapımlar arasında bir ilki gerçekleştirerek 9 hafta boyunca Dünya Top 10 listesinde zirvede kalan dizi, Emmy Ödülleri’ne de damga vurdu. 12 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından yayınlanan Squid Game, bu performansıyla rekor kırmaya devam ediyor.

SQUİD GAME 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Dizinin yeni sezonunda, 456 olarak bilinen Seong Gi-hun karakteri geri dönüyor.

2. sezon, Seong Gi-hun’un geçmişte yaşadığı oyunların travmatik izlerini taşıması ve bu tecrübelerin ona kattığı sertlikle oyunun ardındaki gerçekleri keşfetmeye olan bağlılığını ele alıyor.

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Fragman, Lee Byung-hun’un gizemli Yönetici olarak geri dönüşünü ve Wi Ha-jun’un canlandırdığı dedektif Hwang Jun-ho’nun kendi amaçları peşinde koşmasını göstererek, gerilimi zirveye çıkarıyor.

Tüm dünyada aynı anda 26 Aralık’ta yayınlanacak olan Squid Game 2. sezon, dizinin hayranlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

There’s no stopping the game 👧🏻 Squid Game Season 2 arrives December 26. pic.twitter.com/z1yDgowXxs — Netflix (@netflix) October 31, 2024