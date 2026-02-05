Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

SRC belgesi nasıl alınır sınav barajı kaç puan? Sistem değişti baraj puanı düştü

Kamyon, otobüs ve motokurye sürücülerini yakından ilgilendiren SRC mesleki yeterlilik sınavlarında kapsamlı revizyona gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre sınavlar kurslar yerine ÖSYM’nin merkezi sistemiyle elektronik platformda yapılacak. Peki, SRC belgesi nasıl alınır sınav barajı kaç puan?

SRC belgesi nasıl alınır sınav barajı kaç puan? Sistem değişti baraj puanı düştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 00:34

Türkiye’de SRC belgesi almak isteyen sürücüler için yeni dönem başlıyor.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte SRC sınav sistemi yeniden düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik değişikliği kapsamında, yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik mesleki yeterlilik belgelerinde (SRC, ODY, ÜDY) eğitimini tamamlayan ve onay süreci biten kursiyerler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek elektronik SRC sınavına katılacak.

SRC belgesi nasıl alınır sınav barajı kaç puan? Sistem değişti baraj puanı düştü

Elektronik sınavda başarısız olan adaylar, yalnızca sınav ücretini yatırarak 7 kez daha sınava girme hakkı kazanacak.

Böylece toplam deneme sayısı 8’e çıkacak. 8. sınav sonunda da başarılı olunamaması halinde kursiyerin yeniden kurs kaydı yaptırması gerekecek.

Sınavı geçen adaylara MEBBİS üzerinden sertifika oluşturulacak ve belgeler e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

SRC belgesi nasıl alınır sınav barajı kaç puan? Sistem değişti baraj puanı düştü

SRC GEÇME PUANI KAÇ BARAJ DÜŞTÜ MÜ?

SRC sürecindeki uygulamalı sınav tamamen kaldırıldı.

Bundan sonra yapılacak e-sınavlarda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Daha öncesi sistemde ise başarı puanı 70’ti.

SRC geçme puanı kaç oldu?
Yeni sistemde 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.
