SRC belgesi nasıl alınır sınav barajı kaç puan? Sistem değişti baraj puanı düştü

Türkiye’de SRC belgesi almak isteyen sürücüler için yeni dönem başlıyor.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte SRC sınav sistemi yeniden düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik değişikliği kapsamında, yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik mesleki yeterlilik belgelerinde (SRC, ODY, ÜDY) eğitimini tamamlayan ve onay süreci biten kursiyerler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek elektronik SRC sınavına katılacak.

Elektronik sınavda başarısız olan adaylar, yalnızca sınav ücretini yatırarak 7 kez daha sınava girme hakkı kazanacak.

Böylece toplam deneme sayısı 8’e çıkacak. 8. sınav sonunda da başarılı olunamaması halinde kursiyerin yeniden kurs kaydı yaptırması gerekecek.

Sınavı geçen adaylara MEBBİS üzerinden sertifika oluşturulacak ve belgeler e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

SRC GEÇME PUANI KAÇ BARAJ DÜŞTÜ MÜ?

SRC sürecindeki uygulamalı sınav tamamen kaldırıldı.

Bundan sonra yapılacak e-sınavlarda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Daha öncesi sistemde ise başarı puanı 70’ti.