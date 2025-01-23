SSK, Bağkur emeklilerine 2025 refah payı verilip verilmeyeceği merak ediliyor

23 Ocak 2025 17:10 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:24

Emekli ve memur maaşlarında yapılan zam oranı netleşirken, vatandaşlar da emekli ve memur maaşına seyyanen zam ya da refah payı gelip gelmeyeceğini araştırmaya devam ediyor.

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2025’in gelmesi ve zam oranlarının netleşmesi sonrası ek zam beklentisi de öne çıkan başlıklardan oldu.

İddialara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da düşük emekli maaşlarını artırmak amacıyla yasal düzenleme çalışmalarına başladı.

EMEKLİYE REFAH PAYI SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, emeklilerin her zaman yanında olduklarını, aylıklarında önemli iyileştirmeler yaparak enflasyonun üzerinde artışlar sağladıklarını bildirdi.

Ancak refah payı ya da seyyanen zam ile ilgili ise yeni bir gelişme yaşanmadı ya da resmi bir açıklama yapılmadı.

REFAH PAYI NEDİR, NEDEN VERİLİR?

Refah payı, işverenin çalışanlarına sunduğu, genellikle ekonomik koşullarda yaşanan sıkıntılara bağlı olarak yapılan, maaşlarının üstüne eklenen ek bir ödemedir.

Refah payı, işveren tarafından verilen ek bir ödeme olduğu için, yasal bir zorunluluk taşımamaktadır, ancak bazı sektörlerde, özellikle toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleriyle çalışanlara sağlanabilir.