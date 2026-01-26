SSK emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? 3.119 TL ödeme tarihleri

Emekli maaşı zam farkları için tarih netleşti.

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelirken, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zam farkı ödeme tarihi ve günü için beklentiler başladı.

En düşük emekli maaş zammının yükselmesine yönelik teklif TBMM'den geçtikten sonra da yürürlüğe girecek. Ardından ise emekli zam farkı hesaplara aktarılacak.

Bağkur ve SSK emekli zammı tahsis numarasının son iki hanesine göre ödeniyor.

Öte yandan en düşük aylığın 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkması ile aradaki 3 bin 119 bin liralık fark Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın ek ödemelerini 23 Ocak Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz.”

4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında gerçekleşiyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ HANGİ GÜNLER?

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alıyor.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsamda yer alıyor.