SSK emeklisi yılda kaç kez zam alır? İlk zam oranı belli oldu

07 Ocak 2025 15:50 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:37

SSK emeklileri için 2025 yılının ilk zammı yüzde 15,75 olarak belirlendi, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

2025 yılının ilk Kabine Toplantısı'nın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, SSK​ ve Bağ-Kur​ emeklilerine yeni yılın ilk zammını açıkladı. İşte detaylar.

SSK EMEKLİSİ YILDA KAÇ KEZ ZAM​ ALIR?

SSK emeklileri, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında zam alır. Bu zamlar, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlenir. 2025 yılının ilk yarısındaki zam oranı, Aralık ayı enflasyon verileri dikkate alınarak yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu zamla birlikte, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

Bu yasal düzenleme, Meclis'te görüşülecek torba yasa teklifinin kabul edilmesiyle resmiyet kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu düzenlemenin Ocak ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanacağını belirtti. Böylece, emekliler​ 2025 yılının ilk yarısında yeni zamlı maaşlarını almaya başlayacak.

SSK Emeklisi Yılda Kaç Kez Zam Alır?

SSK emeklileri, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında zam alır.

2025 Yılı İlk Zam Oranı Ne Kadar?

2025 yılının ilk yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 15,75'tir.

En Düşük SSK Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, 2025 yılı için 14 bin 469 TL olarak belirlendi.

Emekli Maaş Zamları Hangi Verilere Göre Belirlenir?

Emekli maaş zamları, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenir.

Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Ödenecek?

Zamlı emekli maaşları, tahsis numarasına göre Ocak ayı içinde, 17 ile 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.