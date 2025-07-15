SSK ve BAĞKUR emeklilerine zamlı maaş ne zaman yatacak?

Yüzde 16,67 zam yapılan SSK ve BAĞKUR emeklilerine zamlı maaşlar tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde ödenecek.

Bu yılın ikinci 6 ayında SSK ve BAĞKUR emeklilerine uygulanacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlenmişti.

Emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz itibariyle başlayacak.

SSK ZAMLI EMEKLİ MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı SSK maaşları emeklilerin tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde ödenecek.

Bu kapsamda Tahsis numarası son rakamı 9 olanlara 17 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Tarihe göre sıralama ise şöyle olacak:

7 olanlara 18 Temmuz'da,

5 olanlara 19 Temmuz'da,

3 olanlara 20 Temmuz'da,

1 olanlara ise 21 Temmuz'da,

8 olanlara 22 Temmuz'da,

6 olanlara 23 Temmuz'da,

4 olanlara 24 Temmuz'da,

2 olanlara 25 Temmuz'da,

0 olanlara ise 26 Temmuz'da aylıkları yatacak.

BAĞKUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

BAĞKUR’lu vatandaşlar için de ödemeler yine tahsis numarası üzerinden yapılacak.

Tahsis numarasının son hanesi 5, 7 ve 9 olanlar 25 Temmuz’da aylıklarını alacak.

Son hanesi 3 ve 1 olanlar 26 Temmuz’da,

Son hanesi 4, 6 ve 8 olanlar 27 Temmuz’da,

Son hanesi 0 ve 2 olanlara da 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.