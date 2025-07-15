Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

SSK ve BAĞKUR emeklilerine zamlı maaş ne zaman yatacak?

Yüzde 16,67 zam yapılan SSK ve BAĞKUR emeklilerine zamlı maaşlar tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde ödenecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SSK ve BAĞKUR emeklilerine zamlı maaş ne zaman yatacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 13:23

Bu yılın ikinci 6 ayında ve emeklilerine uygulanacak yüzde 16,67 olarak belirlenmişti.

Emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz itibariyle başlayacak.

SSK ve BAĞKUR emeklilerine zamlı maaş ne zaman yatacak?

SSK ZAMLI EMEKLİ MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı SSK maaşları emeklilerin tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde ödenecek.

Bu kapsamda Tahsis numarası son rakamı 9 olanlara 17 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Tarihe göre sıralama ise şöyle olacak:

  • 7 olanlara 18 Temmuz'da,
  • 5 olanlara 19 Temmuz'da,
  • 3 olanlara 20 Temmuz'da,
  • 1 olanlara ise 21 Temmuz'da,
SSK ve BAĞKUR emeklilerine zamlı maaş ne zaman yatacak?
  • 8 olanlara 22 Temmuz'da,
  • 6 olanlara 23 Temmuz'da,
  • 4 olanlara 24 Temmuz'da,
  • 2 olanlara 25 Temmuz'da,
  • 0 olanlara ise 26 Temmuz'da aylıkları yatacak.
SSK ve BAĞKUR emeklilerine zamlı maaş ne zaman yatacak?

BAĞKUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

BAĞKUR’lu vatandaşlar için de ödemeler yine tahsis numarası üzerinden yapılacak.

  • Tahsis numarasının son hanesi 5, 7 ve 9 olanlar 25 Temmuz’da aylıklarını alacak.
  • Son hanesi 3 ve 1 olanlar 26 Temmuz’da,
  • Son hanesi 4, 6 ve 8 olanlar 27 Temmuz’da,
  • Son hanesi 0 ve 2 olanlara da 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

SSK BAĞKUR ikinci 6 ay zam oranı ne kadar?
Uygulanacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Gizli' yeteneğini emekli olduktan sonra keşfetti
ETİKETLER
#emekli maaşı
#ssk
#ödeme tarihi
#zam oranı
#bağkur
#Tahsis Numarası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.