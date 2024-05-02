Star Wars, 3 Mayıs Cuma günü Fortnite'a geliyor

02 May 2024 17:31 - Güncelleme : 02 May 2024 17:37

Fortnite, dünyanın en popüler oyunlarından biri olarak sürekli olarak yeni iş birlikleri ve içeriklerle genişleyen bir oyun platformu haline geliyor. Avatar: Son Hava Bükücü gibi popüler yapımlarla yapılan iş birlikleri sonrasında şimdi ise Star Wars'un geri dönüşüyle oyuncuları heyecanlandırıyor. Detaylar haberimizde!

Yarın yapılacak olan v29.40 güncellemesiyle birlikte Star Wars, LEGO Fortnite, Battle Royale, Fortnite Festival ve Rocket Racing gibi tüm modlara yeniden giriş yapacak.

Bu iş birliği ile oyuncular, Star Wars'un ikonik karakterleri, yapıları ve silahlarıyla Fortnite evreninde daha da eğlenceli vakitler geçirebilecek.

Star Wars güncellemesi özellikle LEGO Fortnite ve Battle Royale modlarında heyecanla bekleniyor.

LEGO Fortnite'ta Asiler ve İmparatorluk arasındaki mücadeleye katılabilecek, Battle Royale'de ise Chewbacca'dan Lando Calrissian'a kadar birçok karakterle karşılaşacaklar.