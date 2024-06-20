Starlink Türkiye çıkış tarihi 2025'e ertelendi

20 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:00

Elon Musk’ın uydudan internet şirketi Starlink, Türkiye’de hizmet vermeye 2025 yılında başlayacak.

STARLINK NEDEN ERTELENDİ?

Starlink’in Türkiye’deki hizmete başlama tarihi, 2024’ten 2025’e ertelendi.

Şirket, 2023 yılında BTK’ya başvuru yapmış ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti.

Ancak, Starlink Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer’in Nisan 2024’te görevden ayrılması sonrası olumlu bir gelişme yaşanmadı.

STARLINK TÜRKİYE'DE ÇIKIŞI 2025'TE KESİN Mİ? TEKRAR ERTELEME OLUR MU?

Starlink, dünya genelinde 3 milyonun üzerinde aboneye sahip.

Ancak Türkiye’deki kullanıcılar için belirlenen 2025 hedefinin tutturulup tutturulamayacağı hala belirsiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile yapılan görüşmeler sonrası hizmetin başlaması için net bir tarih verilmedi.