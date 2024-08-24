Steam kullanıcıları ‘bağlantı yok’ hatası ile karşılaştı 24 Ağustos

24 Ağustos 2024 15:28 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:34

Valve Corporation tarafından geliştirilen ve içerisinde binlerce oyun barındıran Steam'da 24 Ağustos günü yaşanan bağlantı hatası sonrasında kullanıcılar neden açılmadığını araştırırken sorun mu var merak etti.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ 24 AĞUSTOS SON DAKİKA?

Steam uygulamasında bugün bazı teknik sorunlar meydana geldi. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken bağlantı yok hatası ile karşılaşırken sorun yaşamaya devam ediyor.

Sosyal medyada da yaşanan teknik arıza hakkında paylaşımlar yapılırken küresel bir problem olduğu öğrenildi.

Ekipten açıklama gelmezken kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

STEAM İÇİN ÇALIŞMIYOR, CLOUD HATASI VE BAĞLANTI SORUNU BİLDİRİLDİ

"Steam sunucuları ile bağlantı kurulurken bir hata meydana geldi. lütfen daha sonra tekrar deneyin" hatası ile karşılaşan oyuncular sorunun nedenini araştırırken henüz açıklama gelmedi.

STEAM KULLANICILARI "SENKRONİZE EDİLEMİYOR" PAYLAŞIMI YAPTI

24 Ağustos uygulamada bir sorun meydana gelirken kullanıcılar giriş yaparken bağlantı, internet sorunları yaşıyor.