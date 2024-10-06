Steam sonbahar indirimlerinin başlamasına kısa süre kaldı

06 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:08

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun satın alma platformu Steam her sene sonbahar indirimleri düzenliyor. Kullanıcılar tarafından Steam indirimlerinin ne zaman olduğu merak edildi. Bu sene indirimler 27 Kasım 2024 tarihinde başlayacak.

Steam platformunda oyuncular için dönemsel olarak indirimler yapılıyor.

Platform tarafından yapılan indirimler oyun türleri ve mevsimsel olarak ikiye ayrılıyor.

Mevsimsel olarak yapılan ilkbahar, kış ve sonbahar indirimleri ise kullanıcılar tarafından en çok rağbet görenler arasında yer alıyor.

Ekim ayına girilmesinin ardından Steam sonbahar indirimlerinin ne zaman yapılacağı gündeme geldi.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

Steam tarafından açıklanan 2024 yılı indirim takvimine göre sonbahar indirimleri 27 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu dönemde platformda bulunan binlerce oyunun yüzde 80'e varan indirime girmesi bekleniyor.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

Steam sonbahar indirimlerinin ardından yapılacak olan bir diğer büyük mevsimsel indirim kış indirimleri ise 19 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu indirim döneminde de birçok oyunun ciddi oranlarda fiyatının düşmesi bekleniyor.

EPİC GAMES İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2024?

Bir diğer popüler oyun satın alma platformu Epic Games'te kış indirimlerini düzenleyeceği tarihi açıkladı.

Platform tarafından açıklanan bilgilere göre Epic Games'te ise kış indirimleri 15 Aralık 2024 - 5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.