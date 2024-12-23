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Stranger Things 5. sezon ne zaman gelecek? Stranger Things'in final sezonundan beklenen haber geldi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
23 Aralık 2024 17:10 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 17:29
Stranger Things 5. sezon ne zaman gelecek? Stranger Things&#039;in final sezonundan beklenen haber geldi

Uzun bir süredir Stranger Things hayranlarının beklediği haber nihayet geldi. Stranger Things'in 5. ve final sezonu olan sezonun çekimlerinin tamamlandığı açıklandı.

Stranger Things'in büyük ses getiren son sezonunun üzerinden iki buçuk yıl geçti ancak yeni sezonun tarihi için henüz net bir açıklama gelmedi.

Bununla birlikte dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı.

Stranger Things 5. sezon ne zaman gelecek? Stranger Things'in final sezonundan beklenen haber geldi - 1. Resim

STRANGER THİNGS'İN FİNAL​ SEZONUNDAN BEKLENEN HABER GELDİ

Hollywood'da üst üste gelen grevler yüzünden epey geciken Stranger Things'in 5. sezonu, bir kaç ertelemenin ardından bu yılın başında sete girdi.

Yaklaşık 1 yıldır süren Stranger Things'in heyecanla beklenen 5. sezonunun çekimlerinin tamamlandığı duyurulurken, dizinin setinden de yeni görseller paylaşıldı.

Stranger Things 5. sezon ne zaman gelecek? Stranger Things'in final sezonundan beklenen haber geldi - 2. Resim

STRANGER THİNGS 5. SEZON​ NE ZAMAN GELECEK?

Daha önce duyurulduğu üzere 5. sezon aynı zamanda sevilen dizi Stranger Things'in son sezonu olacak.

Netflix henüz dizinin 5. sezonu için bir yayın tarihi açıklamamış olsa da sonunda çekimlerin tamamlanmış olmasıyla birlikte dizinin 2025 yılı bitmeden yayınlanacağı düşünülüyor.

Stranger Things 5. sezon ne zaman gelecek? Stranger Things'in final sezonundan beklenen haber geldi - 3. Resim

Dizinin yapımcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmine benzetiyor.

Sıkça Sorulan Sorular
5.sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. Dizinin bu sezonun, 8 sinema filmine denk olacağı söyleniyor. Bu da 17 saatlik bir sezon anlamına geliyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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