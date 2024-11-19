Stranger Things 5. sezonu tarihi belli oldu! Ekranlara veda ediyor

19 Kasım 2024 00:28 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 00:47

Dijital içerik platformu Netflix’in popüler dizisi Stranger Things, 5. ve final sezonu olacak son sezonuyla 2025 yılında izleyicilere veda edecek.

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Dizi final sezonundaNetflix​'te hayranlarını sekiz özel bölümle buluşturacak.

Son sezonundaki bölümlerin adları ise sırasıyla Arayış, Kayboluş, Turnbow Tuzağı, Büyücü, Elektroşok, Camazotz’dan Kaçış, Köprü ve Gerçek Dünya olarak açıklandı.

STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?

Her yıl 6 Kasım’da Stranger Things Günü olarak kutlanıyor.

Ancak dizinin sezon finalinin ne zaman yayınlanacağına dair net bir açıklama yapılmadı.

STRANGER THİNGS KONUSU NE?

Stranger Things, Indiana’nın Hawkins kasabasında bir kız çocuğunun gizemli bir şekilde kaybolmasıyla başlayan olayları konu alıyor.

Başrollerinde Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi, bu kayboluşun ardındaki doğaüstü olayları merkezine alarak korku ve gerilim dolu bir hikâye anlatıyor.