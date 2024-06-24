Stüdyoya türkü söyleyerek giren Masterchef Mehmet Yıldırım'a şefler de eşlik etti

24 Haziran 2024 22:13 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 22:24

MasterChef Türkiye'de bir ilkin kıyısından dönüldü! Şefler bile şaşırdı

MasterChef Türkiye'de bir ilkin kıyısından dönüldü! Şefler bile şaşırdı

Karslı Mehmet Yıldırım, Masterchef sahnesine türkü söyleyerek girdi ve şeflerin de eşlik ettiği keyifli anlar yaşandı.

İstanbul'da yaşayan ve 20 yıldır bu işi yapan Yıldırım, "Yıllardır geri planda kaldım, Masterchef'te kendimi kanıtlamaya geldim" dedi.

MASTERCHEF'TE OSMANLI SARAYI YEMEĞİ

Mehmet Yıldırım, yarışmada Osmanlı sarayından bir tarif sundu.

Ayva kullanarak hazırladığı bu özel yemek, şeflerin büyük beğenisini kazandı.

Ayva, tarifteki önemli malzemelerden biri olarak öne çıktı.

ŞEFLERLE BİRLİKTE TÜRKÜ SÖYLEDİ

Yıldırım'ın stüdyoya türkü söyleyerek girmesi, şeflerin de katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Bu keyifli anlar, yarışmanın enerjisini artırdı.

Ayrıca şiir de okuyan yarışmacıya, şeflerden Danilo Zanna'da şiir söyleyerek espri yaptı.