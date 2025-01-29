Suat Toktaş kimdir? Halk TV Genel Yayın Yönetmeni neden ifadeye çağırıldı?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ocak 2025 15:11 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:16

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olan Suat Toktaş'ın ifadeye çağırılması üzerine hayatına dair bilgiler de araştırıldı. Son dakika olayının ardından Suat Toktaş olayının ne olduğu da gündeme geldi.

Halk TV program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın ifadeye çağırılması Türkiye'nin gündemine yerleşti. Suat Toktaş'ın ifadeye çağırılması üzerine kimdir, nereli araştırıldı. SUAT TOKTAŞ KİMDİR, NERELİ? 1968 senesinde Elazığ'da doğan isim 1988 senesinde Ankara’da Günaydın Gazetesi’nde muhabir olarak çalışma hayatına başladı. HBB, Star, Kanal D, ATV ve BRT gibi kanallarda muhabirlik ve editörlük yapan isim 1999 yılında CNN Türk’e geçti. 10 sene görev alması üzerine Habertürk Televizyonu’na geçti. Habertürk’ten ayrılması üzerine Haber Global kanalını kuran isim Halk TV'nin yeni genel yayın yönetmeni olarak görev almaya devam ediyor. HALK TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ NEDEN İFADEYE ÇAĞIRILDI? Halk TV program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye götürüldü. Son dakika olayında şu an için ifadeye çağırılması sebebi bilinmiyor. Kısa süre içerisinde detayların belli olması bekleniyor. İlgili Haberler Son dakika | Halk TV'den Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye çağırıldı