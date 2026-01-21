Şubat 2026 kira artış oranı ne kadar ne zaman belli olacak?

Şubat kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak enflasyon verilerini açıklaması ile belli olacak.

Geçen ay yüzde 34,88 olarak uygulanan kira tavan zam oranı, milyonlarca vatandaş tarafından izleniyor.

ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Şubat kira artış oranı, Ocak ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla belli olacak.

TÜİK, 2026 Ocak enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.

Mevcut kira bedeli 30 bin TL olan bir ev için Ocak ayı kira zam oranı yüzde 34,88 olarak varsayıldığında yeni kira bedeli 40.464 TL oluyor.