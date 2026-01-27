Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı nereden öğrenilir?

Yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askerlik sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, MSB duyurusu ile kesinleşti.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün duyurusu ile 2026 yılı celp ve sevk dönemleri resmen ilan edildi.

Şubat, mayıs, ağustos ve kasım celpleri için yayınlanan takvim doğrultusunda askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihler de belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre 2026 Şubat dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Ocak'ta açıklanacak.

30 Kasım 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapan adaylar, bu ay sonunda 2026 Şubat askerlik yerlerini e-Devlet sorgulama ekranından inceleyebilecekler.

ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere bildirilecektir.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine alınmayacaktır.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecektir.

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2026 Şubat askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.