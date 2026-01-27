Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Erdem Avsar

Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı nereden öğrenilir?

2026 Şubat askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 30 Kasım 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapan asker adaylarının gözü kulağı, MBS askerlik sınıflandırma sonuçlarının duyurulacağı tarihe çevrildi. Yapılan açıklamaya göre 2026 Şubat dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları bu hafta netleşecek. Adaylar, 2026 Şubat celbi askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulayabilecekler.

Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı nereden öğrenilir?
27.01.2026
27.01.2026
saat ikonu 23:31

Yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askerlik sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, MSB duyurusu ile kesinleşti.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün duyurusu ile 2026 yılı celp ve sevk dönemleri resmen ilan edildi.

Şubat, mayıs, ağustos ve kasım celpleri için yayınlanan takvim doğrultusunda askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihler de belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre 2026 Şubat dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Ocak'ta açıklanacak.

30 Kasım 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapan adaylar, bu ay sonunda 2026 Şubat askerlik yerlerini e-Devlet sorgulama ekranından inceleyebilecekler.

Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı nereden öğrenilir?

ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere bildirilecektir.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine alınmayacaktır.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecektir.

Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı nereden öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2026 Şubat askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

TGRT Haber
