Şubat ayı neden 28 çeker? Sebebi yeniden gündeme geldi

03 Şubat 2025 14:57 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 15:11

Şubat ayının 28 gün çekmesinin hikayesi uzun yıllardır gündemde olmaya devam ediyor. Diğer aylar 30-31 gün sürerken şubat ayının 4 senede bir 29 gün olmasının sebebi merak ediliyor.

Şubat ayının 4 yılda bir 29 gün sürmesinin sebebi şubat ayının gelmesiyle beraber yeniden gündeme geldi. Diğer aylar 30-31 gün sürerken bu ay 28 gün sürüyor. Sebebi ise oldukça ilginç.

ŞUBAT AYI NEDEN 28 ÇEKER?

Gregoryen takviminin kökeni Roma İmparatoru Julius Caesar’ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırmış olduğu Julyen takvimidir.

Bu takvime göre 1 yıl 365 gün sürer ve her seneden 6 saat artmış olur. Artmış olan bu saatler bir gün ediyor ve seneye ekleniyor. Buna göre bir sene 4 yılda bir 366 güne çıkmış olur. 366 sayısının 12'ye tam olarak bölünmemesinden dolayı bazı aylar 30, bazı aylar 31 gün sürer.

Julyen takviminde yeni yıl mart ayında olurken şubat senenin son ayıdır. İngilizce'de "July" olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar’ın adını taşıyor ve 31 gün sürüyor.

Roma İmparatoru Augustus da kendi ismini bir aya vermek ister fakat Ağustos ayının 30, Temmuz ayının 31 gün sürmesi pek hoşuna gitmez. Bu sebeple ağustos ayının 31 gün olmasını ister. Böylece yılın son ayı olan şubattan alınan bir gün ağustos ayına ekleniyor. Bu da şubat ayının 4 yılda bir 29 gün olmasına sebep olur.

ŞUBAT AYI NEDEN 4 YILDA BİR 29 ÇEKER?

16.yyda başlatılan Batı takviminde 1 sene 365 gün olarak belirlenirken geride kalan senenin 0.2422'lik kısmı (5 saat, 48 dakika ve 46 saniye) her 4 yılda bir fazladan gün ortaya çıkarıyor. Bu nedenle de şubat ayı 28 gün çekerken 4 senede bir 29 gün sürmekte.