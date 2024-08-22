Süleyman Soylu dokunulmazlık kaldırılması başvurusuna TBMM Başkanlığı cevap verdi

22 Ağustos 2024 09:17 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:35

AK Parti'den Süleyman Soylu'nun dokunulmazlık hamlesi sonrası açıklama: Bizim için çok kıymetli biri

AK Parti'den Süleyman Soylu'nun dokunulmazlık hamlesi sonrası açıklama: Bizim için çok kıymetli biri

Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yaptı

Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yaptı

26 Temmuz Cuma günü TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu tarafından TBMM Başkanlığına dilekçe ile başvurarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Süleyman Soylu dokunulmazlık kaldırılması için verdiği dilekçenin ardından TBMM Başkanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Vatandaşlar tarafından Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor.

SÜLEYMAN SOYLU DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?

Konuyla ilgili TBMM Başkanlığı tarafından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzası bulunan bir cevap verildi.

Cevapta “Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin işlemler yukarıda yer verilen Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda, başvurunuz hakkında Başkanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.