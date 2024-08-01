Süleyman Soylu karalama kampanyalarının ardından dokunulmazlığı için başvurdu

01 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:02

Güncel olarak AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yapan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

TBMM Başkanlığına konuyla ilgili 26 Temmuz Cuma günü Soylu'nun bir dilekçe sunduğu öğrenildi.

Vatandaşlar Soylu'nun neden dokunulmazlığının kaldırılmasını istediğini merak etti.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILIYOR MU?

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM'ye verdiği dilekçede dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

TBMM Başkanlığı tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN DOKUNULMAZLIĞI NEDEN KALDIRILIYOR?

Soylu dilekçesinde 40 yıldır siyasette aktif olarak görev aldığının altını çizerek, üstlendiği görevlerin her birinde millete hizmet etme, hesap verme ve açık olma sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Sistematik ve organize bir şekilde karalamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Soylu hakkaniyetin ve gerçeklerin tecellisi için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

İnsani ve vicdani değerlerden yoksun kampanya ve saldırıların hukuken izah edilebilecek bir tarafı olmadığını belirten Soylu "Elbette ki demokrasiye ve hukuka olan bağlılığım, devletime olan sadakatim, milletimize karşı sorumluluğum ve Gazi Meclis'imizin iradesine olan saygım; yaptığımız görevlerin ve verdiğimiz mücadelelerin her bir anının doğruluğuna olan inancım gereği tüm bu karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyası karşısında, işbu yasama dokunulmazlığımın kaldırılması başvurusunda bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur. Görevde bulunduğum dönemlerle ilgili hakkımda yürütülen karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyaları karşısında, hakkaniyetin ve gerçeklerin tecellisi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve TBMM İçtüzüğünün ilgili maddeleri çerçevesinde, yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasının gereğini arz ederim" ifadelerini kullandı.