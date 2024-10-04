Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? Maç programı belli oldu

04 Ekim 2024 11:02 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:21

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Altı şehirden 14 takımın mücadele edeceği Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maç tarihleri ve saatleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunun takvimi yayınlandı.

Takvimin yayınlanmasının ardından vatandaşlar Sultanlar Ligi ne zaman başladığını ve maç programını merak etmeye başladı.

SULTANLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sultanlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu TVF tarafından açıklanan bilgilere göre 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Bu sezon ligde 8 İstanbul, 2 Ankara ile Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'den birer takım olmak üzere toplam 14 takım mücadele edecek.

Ligde yer alan takımlar ise şöyle:

Fenerbahçe Medicana

VakıfBank

Galatasaray Daikin

Beşiktaş

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop

Sarıyer Belediyespor

Nilüfer Belediyespor Eker

Bahçelievler Belediyespor

Kuzeyboru

Aydın Büyükşehir Belediyespor

Eczacıbaşı Dynavit

Aras Kargo

Zeren Spor

Türk Hava Yolları

SULTANLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TVF tarafından açıklanan Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçlarının tarihleri ve saatleri şöyle:

5 Ekim 2024