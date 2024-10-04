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Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? Maç programı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
04 Ekim 2024 11:02 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:21
Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? Maç programı belli oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Altı şehirden 14 takımın mücadele edeceği Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maç tarihleri ve saatleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunun takvimi yayınlandı.

Takvimin yayınlanmasının ardından vatandaşlar Sultanlar Ligi ne zaman başladığını ve maç programını merak etmeye başladı.

Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? Maç programı belli oldu - 1. Resim

SULTANLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sultanlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu TVF tarafından açıklanan bilgilere göre 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Bu sezon ligde 8 İstanbul, 2 Ankara ile Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'den birer takım olmak üzere toplam 14 takım mücadele edecek.

Ligde yer alan takımlar ise şöyle:

  • Fenerbahçe Medicana
  • VakıfBank
  • Galatasaray Daikin
  • Beşiktaş
  • Keçiören Belediyesi Sigorta Shop
  • Sarıyer Belediyespor
  • Nilüfer Belediyespor Eker
  • Bahçelievler Belediyespor
  • Kuzeyboru
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Aras Kargo
  • Zeren Spor
  • Türk Hava Yolları

Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? Maç programı belli oldu - 2. Resim

SULTANLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TVF tarafından açıklanan Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçlarının tarihleri ve saatleri şöyle:

5 Ekim 2024

  • 18.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
  • 14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
  • 15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)
  • 19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Akatlar)
  • 18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo (İBB Cebeci)
  • 13.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
  • 19.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: TGRT HABER

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