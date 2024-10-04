Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? Maç programı belli oldu
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Altı şehirden 14 takımın mücadele edeceği Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maç tarihleri ve saatleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunun takvimi yayınlandı.
Takvimin yayınlanmasının ardından vatandaşlar Sultanlar Ligi ne zaman başladığını ve maç programını merak etmeye başladı.
SULTANLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sultanlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu TVF tarafından açıklanan bilgilere göre 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak.
Bu sezon ligde 8 İstanbul, 2 Ankara ile Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'den birer takım olmak üzere toplam 14 takım mücadele edecek.
Ligde yer alan takımlar ise şöyle:
- Fenerbahçe Medicana
- VakıfBank
- Galatasaray Daikin
- Beşiktaş
- Keçiören Belediyesi Sigorta Shop
- Sarıyer Belediyespor
- Nilüfer Belediyespor Eker
- Bahçelievler Belediyespor
- Kuzeyboru
- Aydın Büyükşehir Belediyespor
- Eczacıbaşı Dynavit
- Aras Kargo
- Zeren Spor
- Türk Hava Yolları
SULTANLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TVF tarafından açıklanan Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçlarının tarihleri ve saatleri şöyle:
5 Ekim 2024
- 18.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
- 14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
- 15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)
- 19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Akatlar)
- 18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo (İBB Cebeci)
- 13.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
- 19.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)