Sümer Varlık halka arz kaç lot verir? Yarın talep toplamaya başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Aralık 2024 13:25 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 13:35

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Sümer Varlık halka arzının talep toplama tarihi ve hisse fiyatı belli oldu. SMRVA hisse kodu ile satışa çıkacak olan hissenin dağıtacağı olası lot miktarı duyuruldu.

Halka arz​ 2024 takvimine 2 yeni hisse eklendi. Sümer Varlık ve Çağdaş Cam talep toplama tarihlerini duyurdu. Yatırımcılarının gündeminde yer alan Sümer Varlık hissesinin kodu ve katılım endeksine uygunluğu paylaşıldı. SÜMER VARLIK KAÇ LOT VERİR 2024? Lot miktarı halka arz sonuçlarının ardından netleşecek. Olası dağıtım miktarı ise şöyle açıklandı: 300 Bin katılım - 94 Lot (2068 TL) 700 Bin katılım - 40 Lot (880 TL) 1 Milyon katılım - 25 Lot (550 TL) 1.5 Milyon katılım - 19 Lot (418 TL) 1.9 Milyon katılım - 15 Lot (330 TL) 2.3 Milyon katılım - 13 Lot (286 TL) 2.7 Milyon katılım - 11 Lot (242 TL) 3.1 Milyon katılım - 9 Lot (198 TL) SÜMER VARLIK SMVRA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? 12-13 Aralık tarihlerinde talep toplayacak olan hisse, katılım endeksine uygun değildir. Fonun kullanım alanları arasında %50 Yeni portföy alımları ve %50 Finansal borç ödemesi yer aldı. Satın alacak olanlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek. SÜMER VARLIK HİSSE KODU VE FİYATI SPK tarafından başvurusu onaylanan Sümer Varlık hissesinin kodu SMRVA olarak belirlendi. Satın olacak yatırımcılar için fiyat 22,00 TL olarak duyuruldu. Hisse, Ana Pazar'da işlem görecek ve eşit dağıtım gerçekleştirecek. SMVRA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK? Halka arz takviminde yer alan Sümer Varlık, 12-13 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. 22,00 TL'den satışa sunulacak olan hisse talep toplama süreci sonrasında borsada işlem görmeye başlayacak. Büyüklük oranı 616 milyon TL olarak belirlenirken açıklık oranı %23,73 olarak paylaşıldı. İlgili Haberler Sümer Varlık halka arz katılım endeksine uygunluk durumu yatırımcının gündeminde Sümer Varlık halka arz tarihi belli oldu! 22,00 TL’den satışa sunuluyor Çağdaş Cam halka arzının hangi bankalarda olduğu duyuruldu