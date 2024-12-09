Sümer Varlık halka arz katılım endeksine uygunluk durumu yatırımcının gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:24

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından yayımlanan takvime göre 2 yeni hisse halka arz oluyor. Sümer Varlık halka arzını satın alacak olan yatırımcılar ise bulunduğu bankaları ve katılım endeksine uygunluğunu araştırıyor. Hisse fiyatı 22,00 TL olarak belirlendi.

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SMVRA hisse​ kodu ile satışa çıkacak olan hissenin halka arz​ tarihi henüz duyurulmazken SPK​ başvurusunun onaylandığını duyurdu. Satın alacak olanların gündeminde ise kaç lot verdiği ve katılım endeksine uygunluğu yer aldı. SÜMER VARLIK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hissenin tarihi ve katılım endeksine uygunluğu henüz duyurulmadı. Onaylı izahnamede sonrası uygunluk durumu netleşecek. Fonun kullanım yerleri arasında %50 Yeni portföy alımları ve %50 Finansal borç ödemesi yer aldı. SÜMER VARLIK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR? SPK'nın 5 Aralık tarihinde yayımladığı 2024/55 numaralı bültende 2 hisse yer aldı. Sümer Varlık hissesini satın almak isteyenler Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek. Hissenin kodu SMRVA olarak belirlendi ve fiyatı 22,00 TL oldu. Eşit dağıtım yapacak olan hissenin açıklık oranı %21,43 olarak belirlendi. SÜMER VARLIK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR 2024? 2024 halka arz takvimine yeni eklenen Sümer Varlık Yönetim'in vereceği lot miktarı henüz belli olmadı. Talep toplama işlemleri sonrasında işlem görme tarihi netleşecek. Hissenin büyüklüğü 616 milyon TL olarak belirlendi. Halka arz şekli ise şöyle: Sermaye Artırımı 18.000.000 Lot, Ortak Satışı 10.000.000 Lot (ASV Holding A.Ş.) İlgili Haberler SPK bülteni 6 hafta sonra yayınlandı! Halka arz çıkmadı