Sümer Varlık halka arz tarihi belli oldu! 22,00 TL’den satışa sunuluyor
Sermaye Piyasa Kurulu tarafından yayımlanan takvime göre 2 yeni hisse eklendi. SMRVA, 22,00 TL'den satışa çıkarken kodu da netleşti. Ne zaman talep toplayacağı bekleniyordu.
Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde hisse takvimi yer aldı. SPK'nın yeni takvimine göre Sümer Varlık ve Çağdaş Cam halka arz oluyor.
SÜMER VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN?
22,00 TL'den satışa çıkacak olan hissenin tarihi 11-12 Aralık olarak belirlendi. Hisse, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılacak.
SMRVA KAÇ LOT VERİR?
Olası lot miktarı şöyle:
300 Bin katılım ~ 94 Lot (2068 TL)
700 Bin katılım ~ 40 Lot (880 TL)
1 Milyon katılım ~ 25 Lot (550 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (418 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (330 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (286 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (242 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (198 TL)