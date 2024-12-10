Sümer Varlık halka arz tarihi belli oldu! 22,00 TL’den satışa sunuluyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Aralık 2024 14:05 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:33

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından yayımlanan takvime göre 2 yeni hisse eklendi. SMRVA, 22,00 TL'den satışa çıkarken kodu da netleşti. Ne zaman talep toplayacağı bekleniyordu.

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Halka arz​ ile yakından ilgilenenlerin gündeminde hisse takvimi yer aldı. SPK​'nın yeni takvimine göre Sümer Varlık ve Çağdaş Cam halka arz oluyor. SÜMER VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN? 22,00 TL'den satışa çıkacak olan hissenin tarihi 11-12 Aralık olarak belirlendi. Hisse, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılacak. SMRVA KAÇ LOT VERİR? Olası lot miktarı şöyle: 300 Bin katılım ~ 94 Lot (2068 TL) 700 Bin katılım ~ 40 Lot (880 TL) 1 Milyon katılım ~ 25 Lot (550 TL) 1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (418 TL) 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (330 TL) 2.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (286 TL) 2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (242 TL) 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (198 TL) İlgili Haberler Sümer Varlık halka arz katılım endeksine uygunluk durumu yatırımcının gündeminde