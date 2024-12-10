Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Sümer Varlık halka arz tarihi belli oldu! 22,00 TL’den satışa sunuluyor

Sümer Varlık halka arz tarihi belli oldu! 22,00 TL’den satışa sunuluyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Aralık 2024 14:05 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:33
Sümer Varlık halka arz tarihi belli oldu! 22,00 TL’den satışa sunuluyor

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından yayımlanan takvime göre 2 yeni hisse eklendi. SMRVA, 22,00 TL'den satışa çıkarken kodu da netleşti. Ne zaman talep toplayacağı bekleniyordu.

Halka arz​ ile yakından ilgilenenlerin gündeminde hisse takvimi yer aldı. SPK​'nın yeni takvimine göre Sümer Varlık ve Çağdaş Cam halka arz oluyor.

SÜMER VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

22,00 TL'den satışa çıkacak olan hissenin tarihi 11-12 Aralık olarak belirlendi. Hisse, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  aracılığıyla satılacak.

Sümer Varlık halka arz tarihi belli oldu! 22,00 TL’den satışa sunuluyor - 1. Resim

SMRVA KAÇ LOT VERİR?

Olası lot miktarı şöyle:

300 Bin katılım ~ 94 Lot (2068 TL)

700 Bin katılım ~ 40 Lot (880 TL)

1 Milyon katılım ~ 25 Lot (550 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (418 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (330 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (286 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (242 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (198 TL)

İlgili Haberler

 

Kaynak: TGRT Haber
halka arzspk

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...