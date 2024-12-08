Sümeyye Aydoğan kimdir? Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü aldı
50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde, “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödül kazanan Sümeyye Aydoğan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Sümeyye Aydoğan, “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?
Arnavut kökenli olan Sümeyye Aydoğan 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk sinema deneyimini yaşadı.
2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizisinde oynadı. Devamında Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini ve aynı yıl Geçen Yaz filminde Oya karakterini canlandırdı.
İLK BAŞRÖLÜ NE ZAMAN OYNADI?
2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakterini canlandırdı.
Duy Beni dizisinin ardından 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde Yağmur Elem karakterine hayat verdi.
2024 yılında 16 Şubat Hatıran Yeter filminde ise "Leyla" karakterini oynadı.
Son olarak ise, aynı yıl NOW'da yayınlanan Gaddar dizisinde "Aydan Güneş" karakterini oynadı.