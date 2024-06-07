Summer Games Fest’te GTA 6 için yeni bir fragman yayınlanmayacak

07 Haziran 2024 19:54 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 18:30

Geoff Keighley, Summer Games Fest’te GTA 6 ile ilgili hiçbir içeriğin yer almayacağını duyurdu.

Bu, etkinlikte yeni bir fragmanın gösterilmeyeceği anlamına geliyor.

Gelen haber, uzun süredir GTA 6 hakkında yeni bir gelişme bekleyen hayranları üzdü.

İlk fragmanın yayınlanmasından bu yana 6 ay geçmesine rağmen, GTA 6 hakkında hiçbir haber gelmiyor olması oyunun ertelenmiş olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

GTA 6'ya dair herhangi bir bilgi görmek için hayranları daha uzun süre beklemek zorunda kalacak.

GTA 6, 2025 sonbaharında çıkacak.