Summer Games Fest’te GTA 6 için yeni bir fragman yayınlanmayacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 19:54 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 18:30
Geoff Keighley'nin liderliğinde düzenlenen Summer Games Fest etkinliği yaklaşıyor, ancak etkinlikte GTA 6 için herhangi bir içerik olmayacağı açıklandı. Rockstar Games, ne zaman GTA 6 için 2. fragman yayınlayacak? İşte detaylar...
Geoff Keighley, Summer Games Fest’te GTA 6 ile ilgili hiçbir içeriğin yer almayacağını duyurdu.
Bu, etkinlikte yeni bir fragmanın gösterilmeyeceği anlamına geliyor.
Gelen haber, uzun süredir GTA 6 hakkında yeni bir gelişme bekleyen hayranları üzdü.
İlk fragmanın yayınlanmasından bu yana 6 ay geçmesine rağmen, GTA 6 hakkında hiçbir haber gelmiyor olması oyunun ertelenmiş olabileceği şeklinde yorumlanıyor.
GTA 6'ya dair herhangi bir bilgi görmek için hayranları daha uzun süre beklemek zorunda kalacak.
GTA 6, 2025 sonbaharında çıkacak.
Kaynak: TGRT Haber