SunExpress 400 kabin memuru alımı yapacak! Başvuru için lise mezunu olmanız yeterli

23 Ekim 2024 09:09 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:11

SunExpress personel alımlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Türk Hava Yolları ve Lufthansanın ortak kuruluşu olan SunExpress için alım yapılacak 400 kabin memuru için başvuru şartları belli oldu.

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SunExpress kabin memuru​ istihdamı için başvuru şartları​ merak ediliyor. SunExpress tarafından verilen ilanda, şirket bünyesinde istihdam​ edilmek üzere kabin memuru kadrosuna alım yapılacağı belirtildi.

SUNEXPRESS KABİN MEMURU ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SunExpress tarafından yayınlanan ilanda aranan şartlar şu şekildedir;

Türkiye Cumhuriyeti​ vatandaşı olmak,

18-40 yaş aralığında bulunmak,

En az lise mezunu olmak,

İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilgisine sahip olmak.

Ayrıca adayların iletişim becerileri, ekip çalışmasına yatkınlıkları ve müşteri memnuniyetine gösterdikleri özen gibi yetkinlikler de değerlendirilecek önemli hususlar arasında yer alıyor.

KABİN MEMURU OLMAK İÇİN BOY KAÇ OLMALI?

Kabin memuru olmak için en az 155 cm boyunda olmanız gerekir.