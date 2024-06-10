Sunucu Şafak Tükle, Para Ekranı programını sunuyor

10 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:13

ABD Merkezli medya şirketi CNBC-e Türkiye'de tekrardan yayın hayatına başladı.

Kanalın yayın akışına göre gündüz kuşağında sadece ekonomi programları bulunuyor.

Bu programlar arasında yer alan Para Ekranı'nın sunucusu ise Şafak Tükle oldu.

Deneyimli sunucusunun hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ŞAFAK TÜKLE KİMDİR?

Şafak Tükle, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversitenin ardından diksiyon eğitimi alan ünlü sunucu meslek hayatına Ekonomi Muhabiri olarak Star Medya Grubu'nda başladı.

Buradaki görevinin ardından Show Türk programına transfer oldu.

Show Türk'te 1 yıldan daha kısa süre çalıştıktan sonra ayrılarak Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde çalışmaya başladı.

2011 yılından 2024'e kadar A Haber kanalında "Ekonomide Bu Sabah" , "İşin Sırrı", "Z Raporu", "Dijital Çağ", "A Para" ve "Teknoloji ve Finans" gibi programları sundu.

A Spor kanalında ise 2015-2016 yılları arasında teknoloji ve sporun kesiştiği noktaları konu alan bir programın yapımcılığı ile sunuculuğunu üstlendi.

Aynı zamanda 2018 yılında ATV'de Para Piyasaları programında da spikerlik yaptı.

Deneyimli sunucu Sabah Gazetesi bünyesinde ise Teknoloji ve Finans alanlarında yazılar yazdı.