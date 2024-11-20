Süper Lig 20 Kasım maç programı! Milli ara bitti mi?
Trendyol Süper Lig'de 11 Kasım günü milli ara başlamıştı. Yakından takip edilen karşılaşmaları izlemek isteyenler ise bugünün maç programını araştırdı. Dün akşam Uluslar Ligi'nde müsabakalarımız sona erdi.
Trendyol Süper Lig, ZTK, Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda Uluslar Ligi sebebiyle milli ara vardı.
11 Kasım'da başlayan aranın sona ermesiyle beraber bu akşamın maç programı da gündeme geldi.
20 KASIM BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
Ligde milli ara sona ererken 13. hafta müsabakalar 23 Kasım itibarıyla başlayacak. 20 Kasım Çarşamba günü programı şöyle:
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Twente – Real Madrid | 20.45
Wolfsburg – Galatasaray | 20.45
Bragantino – Sao Paulo | 22.30
Chelsea – Celtic | 23.00
Lyon – Roma | 23.00
MİLLİ ARA BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?
Ligde verilen ara sona erdi. Milli ara sonrası 13. hafta müsabakaları 23 Kasım itibarıyla oynanmaya başlayacak.
Cumartesi günü oynanacak olan maçlar şöyle:
Eyüpspor-Çaykur Rizespor
Bellona Kayserispor-Fenerbahçe
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir
Sipay Bodrum FK-Galatasaray