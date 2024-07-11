Süper Lig 2024-2025 sezonu derbi tablosu belli oldu! Fenerbahçe Trabzonspor derbisi 11. hafta oynanacak
TFF tarafından 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimleri gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan fikstür çekimlerinin ardından Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu.
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun fikstür takvimi bugün açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüp başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen fikstür çekimleri Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI KAÇINCI HAFTA?
Fenerbahçe-Trabzonspor arasında gerçekleştirilecek olan ilk derbi Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak.
Derbinin ev sahibi ise Trabzonspor olacak.
TRENDYOL SÜPER LİG 2024-2025 DERBİ TAKVİMİ
Süper Lig'in ilk derbisi Trabzonspor ve Beşiktaş arasında 5. haftada gerçekleştirilecek.
İkinci derbi ise Fenerbahçe ve Galatasaray arasında olacak.
2024-2025 Süper Lig sezonunun bütün derbi haftaları ise şöyle:
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray