Süper Lig 2024-2025 sezonu milli ara tarihleri açıklandı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

06 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:31

UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde milli aranın yapılacağı tarih futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Uluslar Ligi, Galler ve Karadağ maçları ile devam edecek.

Son olarak Karadağ'ı yenen milli takım bu kez Galler'i konuk edecek. Galler ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takım maçları öncesinde, milli aranın başlayacağı tarih merak edilmeye başladı. MİLLİ ARA NE ZAMAN? Süper Lig'de milli ara 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Ligde milli ara sebebiyle, 11-23 Kasım tarihleri arasında maç olmayacak. UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU NASIL? 1-TÜRKİYE 10 PUAN 2- GALLER 8 PUAN 3- İZLANDA 4 PUAN 4- KARADAĞ 0 PUAN İlgili Haberler Real'de Arda Güler isyanı! Ancelotti yine süre vermedi, taraftar çıldırdı: Bu adam deli! 6 Kasım UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu