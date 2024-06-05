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Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu 24 Haziran’da başlayıp 13 Eylül'de sona erecek

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
05 Haziran 2024 21:02 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:58
Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu 24 Haziran’da başlayıp 13 Eylül&#039;de sona erecek

Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu 24 Haziran'da başlayacak ve 13 Eylül'de sona erecek. Yeni sezonun başlangıç tarihi 9 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesiyle birlikte, gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 yaz transfer sezonu belli oldu.

24 Haziran'da başlayacak ve 13 Eylül'de sona erecek.

Bu dönemde takımlar yaklaşık 82 gün boyunca transfer yapma imkanı bulacaklar.

Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu 24 Haziran’da başlayıp 13 Eylül'de sona erecek - 1. Resim

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi de netleşti.

2024-2025 sezonu 9, 10, 11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Lig, 1 Haziran 2025'te sona erecek.

İkinci transfer dönemi veya diğer adıyla ara transfer dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.

 

Kaynak: TGRT Haber
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