Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu 24 Haziran’da başlayıp 13 Eylül'de sona erecek

05 Haziran 2024 21:02 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:58

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesiyle birlikte, gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 yaz transfer sezonu belli oldu.

24 Haziran'da başlayacak ve 13 Eylül'de sona erecek.

Bu dönemde takımlar yaklaşık 82 gün boyunca transfer yapma imkanı bulacaklar.

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi de netleşti.

2024-2025 sezonu 9, 10, 11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Lig, 1 Haziran 2025'te sona erecek.

İkinci transfer dönemi veya diğer adıyla ara transfer dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.