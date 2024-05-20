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Süper Lig 37. hafta 4 maçın VAR konuşmaları yayınlandı, Beşiktaş - Hatayspor maçında verilen penaltıyla ilgili hakemlerin konuşmaları

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 22:36 - Güncelleme : 20 May 2024 23:36
Süper Lig 37. hafta 4 maçın VAR konuşmaları yayınlandı, Beşiktaş - Hatayspor maçında verilen penaltıyla ilgili hakemlerin konuşmaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), YouTube hesabı üzerinden Süper Lig'de 37. haftada oynanan 4 maçın VAR konuşmalarını yayınladı. Merak edilen Beşiktaş-Hatayspor maçının penaltı kararı hakkında hakemlerin konuşmaları da öğrenilmiş oldu. İşte detaylar...

TFF, Süper Lig'de 37. hafta maçlarının VAR kayıtlarını resmi hesabından paylaştı.

Beşiktaş - Hatayspor karşılaşmasının son anlarında verilen penaltı kararının VAR konuşmaları, futbolseverlerin ilgisini çekti.

Hakemlerin konuşması ve 90+3'teki penaltı kararı hakkında konuşulanlar:

Süper Lig 37. hafta 4 maçın VAR konuşmaları yayınlandı, Beşiktaş - Hatayspor maçında verilen penaltıyla ilgili hakemlerin konuşmaları - 1. Resim

VAR: "Cihan, penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

VAR: "Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı? Temas noktası burası tamam mı? Şimdi ileri geri oynatacağım."

Cihan Aydın: "Tamam. Savunma oyuncu topla oynamıyor. Tamam, gördüm. 2 numara."

VAR: "2 numara doğru."

Cihan Aydın: "Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?"

VAR: "Doğru, doğru."

Cihan Aydın: "Tamam, teşekkürler."

Kaynak: TGRT Haber
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