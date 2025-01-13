Süper Lig ara transfer dönemi harcama limitleri kaç? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin limiti netleşti

13 Ocak 2025 10:27 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:38

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken ara transfer dönemi harcama limitleri de duyuruldu. Takımların harcama limitleri duyurulurken dönem 13 Ocak itibarıyla başladı. Taraftarlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takım harcama limitini araştırıyor.

Dünyanın her yerinden takip edilen Süper Lig'de ara transfer​ dönemi bugün başladı. 11 Şubat 2025'e kadar devam edecek dönem aralığında takımların harcama limitinin kaç olduğunu TFF paylaştı.

SÜPER LİG TRANSFER HARCAMA LİMİTİ NE KADAR, KAÇ TL?

GALATASARAY​ A.Ş. - 1.764.529.273 TL - 2.293.888.055 TL

FENERBAHÇE​ A.Ş. - 1.832.108.271 TL - 2.381.740.752 TL

TRABZONSPOR​ A.Ş. - 3.833.550.392 TL - 4.983.615.510 TL

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - 378.977.636 TL - 492.670.927 TL

KASIMPAŞA A.Ş. - 402.239.726 TL - 522.911.644 TL

BEŞİKTAŞ A.Ş. - 919.741.014 TL - 1.195.663.318 TL

NET GLOBAL SİVASSPOR - 228.264.578 TL - 296.743.951 TL

CORENDON ALANYASPOR - 445.011.320 TL - 578.514.715 TL

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - 206.223.736 TL - 268.090.857 TL

ONVO ANTALYASPOR - 181.469.677 TL - 235.910.580 TL

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - 155.508.650 TL - 202.161.245 TL

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - 101.428.974 TL - 131.857.666 TL

REEDER SAMSUNSPOR - 378.487.218 TL - 492.033.383 TL

BELLONA KAYSERİSPOR - 265.591.243 TL - 345.268.616 TL

ATAKAŞ HATAYSPOR - 208.413.381 TL - 270.937.395 TL

TÜMOSAN KONYASPOR - 120.782.235 TL - 157.016.905 TL

İKAS EYÜPSPOR - 193.267.117 TL - 251.247.252 TL

GÖZTEPE A.Ş. - 193.267.117 TL - 251.247.252 TL

ŞİPAY BODRUM FK - 193.267.117 TL - 251.247.252 TL

TFF GALATASARAY TRANSFER HARCAMA LİMİTİ

"Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında, Ek XIII'te yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı." açıklaması ile limitleri paylaştı. Buna göre Galatasaray'ın limiti 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 TL oldu

FENERBAHÇE TRANSFER HARCAMA LİMİTİ NE KADAR?

TFF tarafından paylaşılan listeye göre sarı lacivertli ekibin transfer harcama limiti 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 TL oldu. Listenin ilk sırasında 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 TL Trabzonspor olurken en düşük limit 101 milyon 428 bin 974 ile Adana Demispor'un oldu.

24-25 HARCAMA LİMİTLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre %30'luk sapma payı var. Listeye göre en yüksek limit 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 TL ile Trabzonspor'da bulunuyor. 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 lirayla Fenerbahçe listenin devamında yer alırken arkasından 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 TL ile Galatasaray geldi.