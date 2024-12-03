Süper Lig gol krallığı kimde? Ligdeki son durum ve puanlar merak ediliyor

03 Aralık 2024 00:33 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 00:56

Trendyol Süper Lig'de 14. Haftanın sona ermesiyle birlikte ligdeki puan durumu ve gol krallığı yarışı merak ediliyor.

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Trendyol​ Süper Lig​'in 14. haftasının kapanışında Fenerbahçe​, sahasında Gaziantep FK​'yi 3-1 mağlup etti.

Galibiyet hasreti çeken Beşiktaş​ ise Atakaş Hatayspor ise 1-1 berabere kaldı.

Lider Galatasaray da bu hafta ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

35 puanla Galatasaray liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Galatasaray’ın puan kaybettiği hafta maçı kazanmayı bilen Fenerbahçe ise liderin 3 puan gerisinde takibi sürdürüyor.

Reeder Samsunspor 29 puanla 3. sırada yer alırken, 23 puanlı ikas Eyüpspor 4., Beşiktaş ise 22 puanla 5. sırada.

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

Trendyol Süper Lig’de gol krallığı heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Immobile 9 golle liderliği omuzluyor.

Öte yandan Başakşehir’in oyuncusu Piatek, Fenerbahçeli tecrübeli oyuncu Dzeko ve Trabzonsporlu Banza sırasıyla Immobile’yi 8 golle takip ediyor.

Yine Sarı-lacivertli Dusan Tadic de 7 golle listede 5. Sırada yer alıyor.