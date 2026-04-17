Süper Lig haftanın hakemleri (30. hafta Galatasaray ve Fenerbahçe maçı hakemleri)

Trendyol Süper Lig’de heyecanın giderek arttığı haftalarda gözler bu kez Merkez Hakem Kurulu’nun açıkladığı 30. hafta hakem listesine çevrildi ve özellikle zirve yarışındaki takımların maçlarına atanan hakemler dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla birlikte 30. haftada görev alacak hakemler netlik kazandı. Haftanın açılış maçlarından itibaren kritik karşılaşmalarda düdük çalacak isimler belirlenirken futbol kamuoyunda bu atamalar geniş yankı uyandırdı.
Özellikle zirve mücadelesi veren takımların maçlarında görevlendirilen hakemler, haftanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Şampiyonluk yarışının yanı sıra düşme hattındaki mücadelelerin de yoğunluğu, hakem atamalarının önemini bir kat daha artırdı.
Haftanın öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında Adnan Deniz Kayatepe’nin görevlendirilmesi dikkat çekerken Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesinde Batuhan Kolak düdük çalacak.
Bu iki mücadele hem zirve yarışını hem de puan dengelerini doğrudan etkileyecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor.
Antalyaspor - Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
Fatih Karagümrük - Eyüpspor: Cihan Aydın
Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz
Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak
Kasımpaşa - Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova
Trabzonspor - Başakşehir: Alper Akarsu
Gaziantep FK - Kayserispor: Atilla Karaoğlan