SON DAKİKA!
Süper Lig haftanın hakemleri (30. hafta Galatasaray ve Fenerbahçe maçı hakemleri)

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta öncesi hakem atamaları açıklandı. Şampiyonluk yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçlarda görev yapacak isimler belli oldu.

Süper Lig haftanın hakemleri (30. hafta Galatasaray ve Fenerbahçe maçı hakemleri)
Trendyol Süper Lig'de heyecanın giderek arttığı haftalarda gözler bu kez Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı 30. hafta hakem listesine çevrildi ve özellikle zirve yarışındaki takımların maçlarına atanan hakemler dikkat çekti.

Süper Lig haftanın hakemleri (30. hafta Galatasaray ve Fenerbahçe maçı hakemleri)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı ve özellikle zirve yarışındaki takımların maçlarına atanan hakemler dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmada ise Batuhan Kolak düdük çalacak.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

SÜPER LİG HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla birlikte 30. haftada görev alacak hakemler netlik kazandı. Haftanın açılış maçlarından itibaren kritik karşılaşmalarda düdük çalacak isimler belirlenirken futbol kamuoyunda bu atamalar geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig haftanın hakemleri (30. hafta Galatasaray ve Fenerbahçe maçı hakemleri)

Özellikle zirve mücadelesi veren takımların maçlarında görevlendirilen hakemler, haftanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Şampiyonluk yarışının yanı sıra düşme hattındaki mücadelelerin de yoğunluğu, hakem atamalarının önemini bir kat daha artırdı.

SÜPER LİG 30. HAFTA HAKEMLERİ

Haftanın öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında Adnan Deniz Kayatepe’nin görevlendirilmesi dikkat çekerken Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesinde Batuhan Kolak düdük çalacak.

Bu iki mücadele hem zirve yarışını hem de puan dengelerini doğrudan etkileyecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

Süper Lig haftanın hakemleri (30. hafta Galatasaray ve Fenerbahçe maçı hakemleri)

Antalyaspor - Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

Fatih Karagümrük - Eyüpspor: Cihan Aydın

Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz

Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak

Kasımpaşa - Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova

Trabzonspor - Başakşehir: Alper Akarsu

Gaziantep FK - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

