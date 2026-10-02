Süper Lig hakemleri maç başı ne kadar kazanıyor? 2026 hakem maaşları!

Süper Lig hakem maaşları 2026 yılında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirleniyor. Hakemlerin gelirlerinde görev yapılan lig seviyesi, maçtaki pozisyon ve deneyim gibi unsurlar etkili oluyor. Süper Lig hakemleri ne kadar kazanıyor, maç başı ne kadar alıyor? Ayrıntılar…

SÜPER LİG HAKEMLERİ NE KADAR KAZANIYOR?

Süper Lig’de görev yapan hakemler, Türkiye’deki profesyonel ligler arasında en yüksek ücretlerin verildiği seviyede görev alıyor. Hakemlerin kazançları, görev aldıkları maç sayısına ve üstlendikleri role göre değişirken, sezon boyunca maç başı ücretlerin yanı sıra farklı birim ve ek ödemeler de bulunabiliyor.

2026 yılında orta hakemlerin maç başına 35-40 bin TL, aylık sabit olarak ise 70-80 bin TL kazandığı iddia ediliyor. Yardımcı hakemler için maç başı 20-25 bin TL, aylık sabit ödeme için 60-70 bin TL aralığında rakamlar konuşulurken, VAR hakemlerinin maç başına 15-20 bin TL aldığı öne sürülüyor. Ancak söz konusu rakamlar henüz TFF tarafından resmi olarak açıklanmış ücretler değil.

2025 yılında iddia edilen gelirlere göre TFF, Süper Lig’de görev yapan 97 Türk hakeme orta hakem, yardımcı hakem, 4. hakem, VAR ve AVAR hakemi görevleri kapsamında toplam 62 milyon 338 bin 895 TL ödeme yapmıştı. Aynı dönemde 65 yabancı hakeme ise yaklaşık 218 bin 800 Euro ödeme yapıldığı belirtilmişti.

SÜPER LİG HAKEMLERİ MAÇ BAŞINA KAÇ PARA ALIYOR?

2026 yılı için resmi ücretler henüz açıklanmadığı için Süper Lig hakemlerinin maç başına aldığı ücretlere ilişkin rakamlar iddia edilen aralıklara dayanıyor. Buna göre orta hakemlerin maç başına 35-40 bin TL, yardımcı hakemlerin 20-25 bin TL ve VAR hakemlerinin 15-20 bin TL kazandığı iddia ediliyor.

Hakemlerin aldığı ücret yalnızca görev yaptıkları pozisyona göre belirlenmiyor. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig seviyelerinde görev yapan hakemlerin ücretleri farklılık gösterirken, görev yapılan lig seviyesi hakem gelirlerindeki önemli unsurlardan biri oluyor. Süper Lig hakemleri en üst düzey ligde görev yaptığı için daha yüksek ücretlerle çalışabiliyor.

Hakemlerin deneyimi, performansı ve çıktıkları mücadelenin önemi de kazançlarda etkili olan faktörler arasında yer alıyor. Orta hakem, yardımcı hakem ve dördüncü hakem gibi görevlerin yanı sıra VAR ve AVAR hakemliği de farklı ödeme kalemlerine sahip bulunuyor. Sezon boyunca görev sayısı, pozisyon ve deneyim seviyesine bağlı olarak hakemlerin toplam gelirleri değişebilmektedir.