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 | Erdem Avsar

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 1. hafta programı belli oldu

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken, futbolseverler ligin başlama tarihi ve ilk hafta maçlarını merakla bekliyor.

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Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 1. hafta programı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 22:52

2025–2026 sezonu futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor.

Ligin başlama tarihi ve ilk hafta maçları merakla beklenirken, (TFF) tarafından yapılan açıklamalar ve fikstür çekimiyle birlikte detaylar netleşmeye başladı.

Trendyol Süper Lig 2025–2026 sezonunun ilk hafta fikstürü, TFF tarafından yapılan fikstür çekimiyle netleşmiş durumda. Sezonun açılış maçları 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, ilk hafta deplasmanına gidecekken, Alanyaspor ile ve Beşiktaş ise Kayserispor ile karşılaşacaktı. Ancak, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi.

TFF'nin 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği fikstür çekimine göre, Trendyol Süper Lig 2025–2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacaktı.

Ancak, TFF'nin son dakika açıklamasıyla Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Avrupa maçları sebebiyle ertelendi.

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 1. hafta programı belli oldu

İşte Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalar:

  • Eyüpspor – Konyaspor
  • Antalyaspor – Kasımpaşa
  • Trabzonspor – Kocaelispor
  • Samsunspor – Gençlerbirliği
  • Rizespor – Göztepe

Sıkça Sorulan Sorular

İlk haftanın ertelenen maçları hangileri?
TFF, Avrupa maçları sebebiyle ligin ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçlarının ertelendiğini açıkladı. Bu maçların yeni tarihleri henüz belirlenmedi.
ETİKETLER
#Futbol
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Fenerbahçe
#Fikstür
#2025-2026 Sezonu
#Aktüel
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