Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 1. hafta programı belli oldu

Trendyol Süper Lig 2025–2026 sezonu futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor.

Ligin başlama tarihi ve ilk hafta maçları merakla beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalar ve fikstür çekimiyle birlikte detaylar netleşmeye başladı.

Trendyol Süper Lig 2025–2026 sezonunun ilk hafta fikstürü, TFF tarafından yapılan fikstür çekimiyle netleşmiş durumda. Sezonun açılış maçları 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, ilk hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecekken, Fenerbahçe Alanyaspor ile ve Beşiktaş ise Kayserispor ile karşılaşacaktı. Ancak, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi.

TFF'nin 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği fikstür çekimine göre, Trendyol Süper Lig 2025–2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacaktı.

Ancak, TFF'nin son dakika açıklamasıyla Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Avrupa maçları sebebiyle ertelendi.

İşte Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalar:

Eyüpspor – Konyaspor

Antalyaspor – Kasımpaşa

Trabzonspor – Kocaelispor

Samsunspor – Gençlerbirliği

Rizespor – Göztepe