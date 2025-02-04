Süper Lig’de 2025 ara transfer döneminin ne zaman sona ereceği araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

04 Şubat 2025 17:59 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:05

Süper Lig’de ara transfer döneminde takımlarını güçlendirmek için harekete geçen ekipler peş peşe transfer haberleriyle gündemi meşgul ederken transfer döneminin kapanacağı tarih de merak konusu oldu.