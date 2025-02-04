Süper Lig’de 2025 ara transfer döneminin ne zaman sona ereceği araştırılıyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Şubat 2025 17:59 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:05
Süper Lig’de ara transfer döneminde takımlarını güçlendirmek için harekete geçen ekipler peş peşe transfer haberleriyle gündemi meşgul ederken transfer döneminin kapanacağı tarih de merak konusu oldu.
Süper Lig ekiplerinin gerçekleştirdikleri transfer haberleri gündemi meşgul etmeye devam ederken sporseverler transfer sezonun ne zaman biteceğini araştırmaya koyuldu.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Süper Lig 2024/2025 ara transfer dönemi tarihleri kesinleşti.
Buna göre; ara transfer dönemi 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG 2025 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başladı.
Sezon ise 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
Kaynak: TGRT Haber