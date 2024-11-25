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Süper Lig'de ara transfer döneminin başlayacağı tarih belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 14:31 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:34
Süper Lig&#039;de ara transfer döneminin başlayacağı tarih belli oldu

Ara transfer sezonunun başlayacağı tarih Süper Lig takipçileri tarafından araştırılıyor. Kış transfer döneminde üç büyük takım olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yapacağı transferler merak konusu oldu.

2024-2025Süper Lig​ ara transfer sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)​, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri açıklandı.

SÜPER LİG ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ara transfer dönemi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ara transfer dönemi, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayıp 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlayacağı tarih belli oldu - 1. Resim

SÜPER LİG’DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig’in ilk yarısı, 20-23 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 17.hafta maçlarıyla tamamlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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