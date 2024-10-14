Süper Lig'de ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

14 Ekim 2024 16:27 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:52

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun dokuzuncu haftasına girilmesiyle birlikte ara transfer dönemi tekrar gündem oldu. Taraftarlar tarafından Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor.

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Trendyol Süper Lig​'in 2024-2025 sezonunun yaz transfer dönemi 24 Haziran tarihinde başlayıp 13 Eylül Cuma günü sona ermişti. Ligde dokuzuncu haftaya girilmesiyle birlikte taraftarlar tarafından ara transfer döneminin ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı. SÜPER LİG ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN? Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre 2024-2025 Süper Lig sezonunun ara transfer dönemi 13 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. 11 Şubat'a kadar devam edecek olan transfer süreci boyunca takımlar kadrolarını güçlendirerek, açıklarını kapatmaya çalışacak. UEFA AVRUPA LİGİ İSİM LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK? Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız son yaptıkları transferleri UEFA'ya bildirememişti. Bu sebepten dolayı bazı oyuncular UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyemiyor. Bu durum ara transfer sezonunda düzelecek ve takımlar oyuncuları UEFA isim listesine yazdırabilecek. İlgili Haberler Beşiktaş ile transfer iddialarıyla gündeme gelen Berardi Sassuolo'da forma giyiyor