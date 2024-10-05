Süper Lig’de bu akşamın maç takvimi 5 Ekim
5 Ekim Cumartesi günü Süper Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de oynanacak olan maçların saati ve yayınlanacağı kanalı TFF tarafından açıklanmıştı. Futbolseverler bu akşam maç olup olmadığını araştırmaya başladı.
Cumartesi günü liglerde oynanacak olan müsabakalar yakından takip ediliyor. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği maçların saati ve kanalı da belli oldu.
Bu akşamın maç takvimi TFF tarafından daha öncesinden duyurulmuştu.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 5 EKİM 2024?
Bugün oynanacak olan müsabakalardan henüz başlamayanları şöyle:
TFF 2. Lig
Batman Petrol – Altay | 19.00 | Yayıncısı yok
24 Erzincanspor – Sarıyer | 19.00 | Yayıncısı yok
Bucaspor – Giresunspor | 19.00 | Yayıncısı yok
Karacabey Bld – Serik Bld. | 19.00 | TFF Youtube
İspanya La Liga
Real Madrid – Villarreal | 22.00 | S Sport Plus, S Sport
Trendyol 1. Lig
Şanlıurfaspor – Y.Malatyaspor | 19.00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6
Fatih Karagümrük – Sakaryaspor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Hatayspor – Trabzonspor | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Rams Başakşehir – Kayserispor | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
BUGÜN TFF 3. LİG'DE OYNANACAK OLAN MAÇLAR
Günün takvimine göre 3. Lig'de oynanan ve oynanacak olan müsabakalar şöyle:
Muşspor – Kırşehir Bld | 15.00 | TFF Youtube
Viranşehir Bld. – Aliağa | 15.00 | TFF Youtube
Tokat Plevne – 23 Elazığspor | 15.00 | Tokat Belediyesi Youtube
Sebat Gençlik – Kahramanmaraş İstiklal | 15.00 | Sebat Gençlik Youtube
Anadolu Üni. – Bursaspor | 15.30
Türk Metal 1963 – Mazıdağı Fosfat | 15.30 | TFF Youtube
Kömürspor – Kırıkkalespor | 15.30
Denizlispor – Tepecikspor | 16.00 | TFF Youtube
Karşıyaka – Bornova FK | 19.00 | Yayıncısı yok
Balıkesirspor – Muğlaspor | 19.00 | Yayıncısı yok
Orduspor – Polatlı Bld. | 19.00
BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?
5 Ekim günü takvimine göre sarı lacivertli ekibin karşılaşması bulunmuyor. Süper Lig 8. haftasında bay geçen Fenerbahçe, sahaya 20 Ekim'de çıkacak.
Bay geçmesi sebebiyle bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok.