Süper Lig’de bu akşamın maç takvimi 5 Ekim

05 Ekim 2024 18:55 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 19:05

5 Ekim Cumartesi günü Süper Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de oynanacak olan maçların saati ve yayınlanacağı kanalı TFF tarafından açıklanmıştı. Futbolseverler bu akşam maç olup olmadığını araştırmaya başladı.

Cumartesi günü liglerde oynanacak olan müsabakalar yakından takip ediliyor. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği maçların saati ve kanalı da belli oldu.

Bu akşamın maç takvimi TFF tarafından daha öncesinden duyurulmuştu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 5 EKİM 2024?

Bugün oynanacak olan müsabakalardan henüz başlamayanları şöyle:

TFF 2. Lig

Batman Petrol – Altay | 19.00 | Yayıncısı yok

24 Erzincanspor – Sarıyer | 19.00 | Yayıncısı yok

Bucaspor – Giresunspor | 19.00 | Yayıncısı yok

Karacabey Bld – Serik Bld. | 19.00 | TFF Youtube

İspanya La Liga

Real Madrid – Villarreal | 22.00 | S Sport Plus, S Sport

Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor – Y.Malatyaspor | 19.00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6

Fatih Karagümrük – Sakaryaspor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Hatayspor – Trabzonspor | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Rams Başakşehir – Kayserispor | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

BUGÜN TFF 3. LİG'DE OYNANACAK OLAN MAÇLAR

Günün takvimine göre 3. Lig'de oynanan ve oynanacak olan müsabakalar şöyle:

Muşspor – Kırşehir Bld | 15.00 | TFF Youtube

Viranşehir Bld. – Aliağa | 15.00 | TFF Youtube

Tokat Plevne – 23 Elazığspor | 15.00 | Tokat Belediyesi Youtube

Sebat Gençlik – Kahramanmaraş İstiklal | 15.00 | Sebat Gençlik Youtube

Anadolu Üni. – Bursaspor | 15.30

Türk Metal 1963 – Mazıdağı Fosfat | 15.30 | TFF Youtube

Kömürspor – Kırıkkalespor | 15.30

Denizlispor – Tepecikspor | 16.00 | TFF Youtube

Karşıyaka – Bornova FK | 19.00 | Yayıncısı yok

Balıkesirspor – Muğlaspor | 19.00 | Yayıncısı yok

Orduspor – Polatlı Bld. | 19.00

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

5 Ekim günü takvimine göre sarı lacivertli ekibin karşılaşması bulunmuyor. Süper Lig 8. haftasında bay geçen Fenerbahçe, sahaya 20 Ekim'de çıkacak.

Bay geçmesi sebebiyle bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok.