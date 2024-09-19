Süper Lig'de bu hafta BAY geçen takım Başakşehir olacak

19 Eylül 2024 13:47 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:52

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu sezon başında haftanın programını açıklamıştı. Bu hafta hangi takım BAY geçiyor belli oldu.

TFF, ligde haftalık takvimi duyurmuştu. Buna göre hangi hafta hangi takımın BAY geçeceği de netleşmişti.

6. haftada oynanacak olan mücadelelerin saatleri ve tarihleri belli olurken Başakşehir​ BAY geçecek.

SÜPER LİG​'DE BU HAFTA HANGİ TAKIM BAY GEÇİYOR?

Süper Lig'de 6. hafta maçları oynanacak. Hafta Hatayspor​ - Bodrum FK​ mücadelesiyle başlayacak ve devam edecek.

Bu haftanın bay geçen takımı Başakşehir oldu. Bu nedenle herhangi bir müsabakası olmayacak.

Bir sonraki hafta Hatayspor, 8. haftada ise Fenerbahçe bay geçecek.

BAŞAKŞEHİR'İN BU HAFTA MAÇI YOK MU, NEDEN?

Ligde 6. hafta müsabakaları 20, 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanacak. Bu haftanın takvimine göre Başakşehir, BAY geçiyor. Bu sebeple sahaya çıkmayacak.

2024- 25 SEZONU BAY GEÇEN TAKIMLAR

Açıklanan takvime göre haftalar şöyle:

1. hafta: Kayserispor

2. hafta: Trabzonspor

3. hafta: Beşiktaş

4. hafta: Gaziantep FK

5. hafta: Göztepe

6. hafta: Başakşehir

7. hafta: Hatayspor

8. hafta: Fenerbahçe

9. hafta: Adana Demirspor

10. hafta: Rizespor

11. hafta: Galatasaray

12. hafta: Alanyaspor

13. hafta: Antalyaspor

14. hafta: Kasımpaşa

15. hafta: Bodrum FK

16. hafta: Samsunspor

17. hafta: Konyaspor​

18. hafta: Sivasspor

19. hafta: Eyüpspor

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇLARI VE SAATLERİ

20 EylülCuma | 20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi | 17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar | 17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük

20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın

23 Eylül Pazartesi | 20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün