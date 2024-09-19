Süper Lig'de bu hafta BAY geçen takım Başakşehir olacak
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu sezon başında haftanın programını açıklamıştı. Bu hafta hangi takım BAY geçiyor belli oldu.
TFF, ligde haftalık takvimi duyurmuştu. Buna göre hangi hafta hangi takımın BAY geçeceği de netleşmişti.
6. haftada oynanacak olan mücadelelerin saatleri ve tarihleri belli olurken Başakşehir BAY geçecek.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ TAKIM BAY GEÇİYOR?
Süper Lig'de 6. hafta maçları oynanacak. Hafta Hatayspor - Bodrum FK mücadelesiyle başlayacak ve devam edecek.
Bu haftanın bay geçen takımı Başakşehir oldu. Bu nedenle herhangi bir müsabakası olmayacak.
Bir sonraki hafta Hatayspor, 8. haftada ise Fenerbahçe bay geçecek.
BAŞAKŞEHİR'İN BU HAFTA MAÇI YOK MU, NEDEN?
Ligde 6. hafta müsabakaları 20, 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanacak. Bu haftanın takvimine göre Başakşehir, BAY geçiyor. Bu sebeple sahaya çıkmayacak.
2024- 25 SEZONU BAY GEÇEN TAKIMLAR
Açıklanan takvime göre haftalar şöyle:
1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor
8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor
SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇLARI VE SAATLERİ
20 EylülCuma | 20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi | 17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar | 17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi | 20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün