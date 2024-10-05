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Süper Lig’de bu hafta bay geçen takımın maçı oynanmayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Ekim 2024 15:02 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:13
Süper Lig’de bu hafta bay geçen takımın maçı oynanmayacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken bu haftanın bay geçecek takımı netleşti. Sarı lacivertli ekibin bu hafta maçı olmaması üzerine taraftarlar Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftayı araştırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başında lig programını duyurmuştu.

Binlerce taraftarın yakından takip ettiği ligde 5 Ekim haftasında bay geçen takım belli oldu. Sarı lacivertliler sahaya çıkmayacak.

FENERBAHÇE BU HAFTA BAY MI GEÇİYOR?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bay geçen takım Fenerbahçe oldu. TFF tarafından açıklanan programa göre 8. haftada bay geçen FB, karşılaşmaya çıkmayacak.

Önümüzdeki haftada milli maç oynanmasından dolayı Süper Lig müsabakası oynanmayacak. Böylece Fenerbahçe 20 Ekim'de ilk maçına çıkacak.

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SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu sezonun takvimini açıklarken her hafta oynanacak olan müsabakaların saatlerini ve tarihlerini de duyurmuştu. Buna göre 8. hafta oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

5 Ekim

Kasımpaşa - Sipay Bodrum FK

Göztepe - Net Global Sivasspor

RAMS Başakşehir - Bellona Kayserispor

Atakaş Hatayspor - Trabzonspor (Mersin)

Süper Lig’de bu hafta bay geçen takımın maçı oynanmayacak - 2. Resim

6 Ekim

TÜMOSAN Konyaspor - Eyüpspor

Adana Demirspor - Samsunspor

Galatasaray - Corendon Alanyaspor

Gaziantep FK - Beşiktaş

SÜPER LİG BAY GEÇEN TAKIMLAR VE HAFTALAR

Belirlenen programa göre hafta hafta hangi takımın karşılaşmasının olmayacağı netleşti. Takvim şöyle:

1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor

Süper Lig’de bu hafta bay geçen takımın maçı oynanmayacak - 3. Resim

8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor

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Kaynak: TGRT Haber

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