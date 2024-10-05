Süper Lig’de bu hafta bay geçen takımın maçı oynanmayacak
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken bu haftanın bay geçecek takımı netleşti. Sarı lacivertli ekibin bu hafta maçı olmaması üzerine taraftarlar Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftayı araştırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başında lig programını duyurmuştu.
Binlerce taraftarın yakından takip ettiği ligde 5 Ekim haftasında bay geçen takım belli oldu. Sarı lacivertliler sahaya çıkmayacak.
FENERBAHÇE BU HAFTA BAY MI GEÇİYOR?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bay geçen takım Fenerbahçe oldu. TFF tarafından açıklanan programa göre 8. haftada bay geçen FB, karşılaşmaya çıkmayacak.
Önümüzdeki haftada milli maç oynanmasından dolayı Süper Lig müsabakası oynanmayacak. Böylece Fenerbahçe 20 Ekim'de ilk maçına çıkacak.
SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu sezonun takvimini açıklarken her hafta oynanacak olan müsabakaların saatlerini ve tarihlerini de duyurmuştu. Buna göre 8. hafta oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
5 Ekim
Kasımpaşa - Sipay Bodrum FK
Göztepe - Net Global Sivasspor
RAMS Başakşehir - Bellona Kayserispor
Atakaş Hatayspor - Trabzonspor (Mersin)
6 Ekim
TÜMOSAN Konyaspor - Eyüpspor
Adana Demirspor - Samsunspor
Galatasaray - Corendon Alanyaspor
Gaziantep FK - Beşiktaş
SÜPER LİG BAY GEÇEN TAKIMLAR VE HAFTALAR
Belirlenen programa göre hafta hafta hangi takımın karşılaşmasının olmayacağı netleşti. Takvim şöyle:
1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor
8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor