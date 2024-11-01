Süper Lig'de bu haftanın bay geçen takımı belli oldu, 11. hafta başlıyor

01 Kasım 2024 13:16 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 13:30

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği ligde bu hafta Galatasaray'ın maçının neden olmadığı da merak konusu oldu. Süper Lig'de her hafta bir takım bay geçiyor.

Bugün maç var mı? 1 Kasım Süper Lig ve 1. Lig maç programı belli oldu

Bugün maç var mı? 1 Kasım Süper Lig ve 1. Lig maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu her haftanın bay geçen takımını sezon başında yayımladığı fikstür ile duyuruyor. 11. hafta karşılaşmaları oynanırken Galatasaray​'ın bu hafta maçı yok mu, neden araştırılıyor.

TFF​, bu haftanın bay geçen takımını paylaştı.

BU HAFTA GALATASARAY'IN MAÇI YOK MU, NEDEN?

Süper Lig​'de 11. hafta başlıyor. 19 takım olmasından dolayı bir takım o haftayı maç yapmadan geçiyor. Bu hafta ise Galatasaray bay geçen takım oldu.

Sarı kırmızılı ekip ligde maçını 10 Kasım 2024 tarihinde Samsunspor ile yapacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE BU HAFTA KİM BAY GEÇİYOR?

11. haftanın açılış karşılaşması Gaziantep FK - Göztepe maçı oldu. Gaziantep Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlarken 11. haftada bay geçen takım Galatasaray oldu.

Bu hafta Fenerbahçe ile Trabzonspor da karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG BAY GEÇEN TAKIMLAR VE HAFTALARI 2024

1. hafta: Kayserispor

2. hafta: Trabzonspor

3. hafta: Beşiktaş

4. hafta: Gaziantep FK

5. hafta: Göztepe

6. hafta: Başakşehir

7. hafta: Hatayspor

8. hafta: Fenerbahçe

9. hafta: Adana Demirspor

10. hafta: Rizespor

11. hafta: Galatasaray

12. hafta: Alanyaspor

13. hafta: Antalyaspor

14. hafta: Kasımpaşa

15. hafta: Bodrum FK

16. hafta: Samsunspor

17. hafta: Konyaspor

18. hafta: Sivasspor

19. hafta: Eyüpspor

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ PROGRAMI

2 Kasım

13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

3 Kasım

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

4 Kasım

20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)