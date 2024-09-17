Süper Lig'de ertelenen Galatasaray maçı bu akşam oynanacak

17 Eylül 2024 08:55 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:03

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın karşılaşmaları UEFA Avrupa mücadeleleri nedeniyle başka bir tarihe ertelenmişti. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray erteleme maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı da TFF tarafından duyurulmuştu.

Geçen sezonun şampiyonu olan Galatasaray​ bu sezonda da şampiyonluk için mücadele ediyor. UEFA Avrupa maçlarında oynanan karşılaşmalardan dolayı TFF​, 3. haftada oynanacak olan müsabakaları ertelemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu​ tarafından yapılan duyuruya göre 3 maçın yeni tarihi açıklanmıştı.

GALATASARAY ERTELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Federasyon, "Bilindiği üzere, UEFA kulüp müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimizin, play-off müsabakalarının oynanacağı maçların arasında bulunan Trendyol Süper Lig​ 3. hafta müsabakaları 16.08.2024 tarihinde ertelenmiştir." açıklaması ile 3. haftada oynanacak karşılaşmaların ertelendiğini açıklamıştı.

Takvime göre Galatasaray'ın erteleme maçı 17 Eylül günü 20.00'da oynanacak. Canlı olarak takip etmek isteyenler ise Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında izleyebilecek.

SÜPER LİG 3. HAFTA ERTELENEN MAÇLARIN TARİHİ

TFF tarafından açıklanan takvime göre ertelenen karşılaşmaların yeni tarihleri şöyle duyuruldu:

17 Eylül

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK

18 Eylül

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir

19 Eylül

20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor