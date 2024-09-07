Süper Lig'de milli ara 5. hafta maçları ile sona erecek

07 Eylül 2024 12:43 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 13:04

UEFA Uluslar B Ligi'nde milli takımımızın maçları nedeniyle Süper Lig'de milli ara zamanı İzlanda maçı ile sona erecek. Yakından takip edilen liglerde milli ara ne zaman bitecek bekleniyorken tarih belli oldu.

Milli takımımız, 6 Eylül'de Galler ile 0-0 berabere kaldı. 9 Eylül'de ise İzlanda ile karşılaşacak. Bu süreçte Süper Lig'e milli ara verildi. Taraftarlar 2024 milli aranın ne zaman biteceğini merak ediyor. TFF, 5. ve 6. hafta maç takvimini açıkladı.

SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

2024 yılında A Milli Takımımızın Uluslar Ligi mücadeleleri nedeniyle milli ara yapılıyor.

Ara 5. hafta maçları ile sona erecek. 4. hafta maçları 1 Eylül'de sona ererken milli ara başladı. Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları ile ara sonlanacak ve 13-16 Eylül'de karşılaşmalar oynanacak.

SÜPER LİG'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Transfer sezonu 2024 yılında 24 Haziran'da başlarken 13 Eylül'de sonlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp,

13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir"