Süper Lig'de sezona adı verilen Şamil Ekinci, Trabzonspor'un 7. başkanı

27 Eylül 2024 13:54 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:02

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de sezonun adı Şamil Ekinci oldu. Türk spor yöneticisi olan isim kimdir, ne iş yapıyor merak edilmişti.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre 2024-2025 Trendyol Süper Lig​ Şamil Ekinci Sezonu oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde sezona adı verilen Şamil Ekinci ne zaman, neden öldü gündeme geldi.

SÜPER LİG SEZONUNA ADI VERİLEN ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR, NERELİ?

2 Haziran 1941 tarihinde dünyaya gelen isim aslen Kırşehirlidir. Küçük yaşlardayken ailesi ile beraber İstanbul'a taşınan Ekinci, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı.

1961 senesinde 19 yaşında olan isim un fabrika kurması amacı ile amcası Muarrem Ekinci ile Trabzon'a yerleşti. 1970 - 1971 aralığında Trabzonspor​ Yönetim Kurulu üyesi oldu. 1975 ve 1976 döneminde ise Trabzonspor başkanı seçildi. Trabzonspor'da bulunduğu zamanlarda 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Başbakanlık Kupası aldı.

NE İŞ YAPIYOR?

Trabzonspor'un 7. başkanı olan isim Türk spor yöneticisidir. TFF tarafından yapılan duyuru ile yeni sezona adı verildi. Açıklama şöyle oldu:

"Türkiye Futbol​ Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

ŞAMİL EKİNCİ NEDEN, NE ZAMAN ÖLDÜ?

1941 yılında doğan Şamil Ekinci, 16 Eylül 2024'te 83 yaşındayken vefat etti. 2008 senesinde akciğerinde yaşadığı sorun sebebiyle ameliyat olmuştu.