Süper Lig'de yabancı VAR hakemi hangi maçta olacak? TFF'den yeni karar

08 Ocak 2025 15:55 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:57

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre geçici bir süre yabancı VAR hakemi uygulaması olacak. Süper Lig'de VAR hakemleri sonrası tartışmalar ortaya çıkarken yeni karar geldi.

Türkiye​ Futbol Federasyonu Süper Lig​'de yeni döneme imza atıyor. VAR​ hakemlerinin geçici süre yabancı​ olacağı duyurulurken taraftarlar uygulamanın hangi maçla başlayacağını araştırmaya başladı.

YABANCI VAR HAKEMİ HANGİ MAÇTA OLACAK?

TFF tarafından yapılan duyuruya göre Süper Lig'in ikinci yarısında uygulama gerçekleşecek. Açıklama şöyle oldu:

"Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir.

Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır."

SÜPER LİG'DE YABANCI VAR HAKEMİ Mİ OLACAK?

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre geçici bir süre VAR koltuğunda yabancı hakemler oturacak. Uygulama ligin ikinci yarısı itibarıyla başlayacak.