Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü

11 May 2024 19:16 - Güncelleme : 11 May 2024 19:18

Mondihome Kayserispor kafilesini taşıyan uçağa yıldırım düştü.

Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmeyi planlıyordu. Ancak rötar yapan uçak saat 17.00'de kalkış yaptı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırım isabet etti.

KAYSERİSPOR UÇAK KAZASI

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor’un uçağına yıldırım düştü.

Uçak, Kayseri'den havalandıktan sonra 2 kez şimşek çakmasıyla birlikte büyük panik yaşadı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, takımın sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli kontrollerin yapıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşacak.