Süper Lig’in gol kralı kim olacak Jhon Duran mı Oshimen mi? Yapay zekâ sezon sonunu tahmin etti

Beşiktaş Tammy Abraham'ı, Fenerbahçe Jhon Duran'ı, Trabzonspor Paul Onuachu'yu kadrosuna katarken Oshimen için Galatasaray gün sayıyor.
Gelecek sezon için takımların beklentisi artarken yapay zekâya da gelecek sezonun gol kralı tahmini soruldu.
Süper Lig ekiplerinin golcülerini analiz eden yapay zekâ, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in 31 golle yeni sezonda gol kralı olacağını tahmin etti.
Yapay zekâ Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran’ı ise 28 golle ikinci sıraya koydu.
Sarı lacivertli kulübün etkili oyuncusu En-Nesyri de 20 gol tahminiyle 3. sırada yer aldı.
Beşiktaş’ın golcüsü Tammy Abraham için de yapay zekâ 18 gol tahmininde bulundu.
5. sırada ise sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi 17 golle yer buldu.